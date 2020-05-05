القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق سيطرة قسد وقوات النظام بريف عين عيسى الغربي

عمدت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى استهداف مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً طال أماكن في قرية الخالدية وقرى أخرى واقعة على اتستراد الـ “M4” غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً بالأسلحة الثقيلة مصدره قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهدف نقاط تمركز قوات النظام ومنازل المدنيين في قريتي زنوبيا وزنار عرب في ريف تل أبيض، ما تسبب إلى احتراق أحد منازل المدنيين.

وتزامن ذلك مع إطلاق قنابل ضوئية وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.