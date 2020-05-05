قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة أمنية في البصيرة شرق دير الزور وتفشل بإلقاء القبض على المطلوبين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حملة أمنية جديدة، نفذتها قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات القليلة الفائتة، مستهدفة متهمين بـ “سرقات وتشليح” في مدينة البصيرة شرق دير الزور، حيث داهمت قوات خاصة ضمن قسد منازل نحو 10 من المتهمين، وعمدت إلى اعتقال 5 أشخاص هم أخوة للمتهمين بالإضافة لمصادرة هواتف محمولة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لم تتمكن قسد من إلقاء القبض على أي من المطلوبين ضمن الحملة، بسبب هروبهم قبل بدأ الحملة، حيث كان المتهمون على علم مسبق بتوقيت الحملة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 أبريل/نيسان الفائت، هجوما نفذه 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على سيارة عسكرية لـ”قسد” بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات، كانوا يستقلون سيارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من “قسد”، مستغلين أعمال البلدية في صيانة الطريق هناك للتخفي خلف أكوام التراب، في حين لاحقتهم سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” على طريق العزبة بالقرب من حقل كونيكو للغاز أطلق عناصر “قسد” النار على السيارة التي بداخلها خلايا التنظيم، وتمكنت من إصابة اثنين منهم وأسر آخرين، فيما أطلقت قوات “التحالف الدولي” قنابل ضوئية على موقع الاشتباك في محيط حقل “كونيكو”

في سياق ذلك، نفذت قوات “التحالف الدولي” إنزالا جويا وسيطرت على الوضع بالكامل.