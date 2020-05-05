بدعم من دول ضمن التحالف الدولي.. البدء ببناء “محكمة دولية” في سوريا لمحاكمة معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عمليات بناء القاعة بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي بريف الحسكة، بدعم كامل من دول غربية ضمن التحالف الدولي بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، على أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، ليتم محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين لدى قسد هناك.

جدير بالذكر أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد دعا من ألمانيا خلال شهر آذار/مارس من العام الفائت 2019، دول أوربية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” لدى قوات سوريا الديمقراطية.