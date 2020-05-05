مقتل نحو 15 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور

مقتل نحو 15 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها خلال الساعات الفائتة في دير الزور، حيث قتل 14 منهم من الجنسية الإيرانية والعراقية، إثر الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مواقع تلك المليشيات في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

يذكر أن القصف الإسرائيلي كان قد طال مساء أمس الاثنين أيضاً، مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن “معامل الدفاع” بمنطقة السفيرة جنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.