مقتل شخص يعمل في “الصرافة” عقب تفجير استهدفه بمدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار ضرب مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات بريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة قرب مسجد “فاطمة الزهراء” بالمدينة، حيث قضى سائق السيارة وهو شاب يعمل في مجال “الصرافة والتحويل”.

وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، مقتل أحد عناصر “الشرطة” المدعومة من قبل تركيا، وذلك في ظروف غامضة ومجهولة حتى اللحظة، حيث جرى العثور على جثته مقتولاً داخل منزله في بلدة آخترين بريف حلب الشمالي.