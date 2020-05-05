ارتفاع جنوني بالأسعار واستياء شعبي متصاعد في ظل الانهيار الكبير بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي

تواصل العملة السورية انهياريها أمام العملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء ولا سيما الدولار الأمريكي، ووفقاً لما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية سجل اليوم الثلاثاء 1410 ليرة شراءً و1430 مبيعاً وذلك ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام بالشمال السوري.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سجل الدولار الأميركي سعر 1355 للشراء و1365 للمبيع.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني تشهده أسعار المواد الغذائية في عموم المناطق السورية لتأثرها بانخفاض الليرة السورية، بالإضافة لفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق واحتكارها من قبل تجار الحرب مما يشكل عبء جديد على حياة المواطن السوري ومعاناة جديدة تضاف لقائمة معاناته اليومية، وسط استياء شعبي كبير يسود عموم الأراضي السورية دون أي جدوى.