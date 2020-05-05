للمرة الأولى منذ بدء تطبيق اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير.. دورية تركية – روسية تصل لأطراف مدينة أريحا على طريق الـ “M4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي.

حيث سارت الدورية انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى قرية مصيبين وأطراف مدينة أريحا، وهذه هي المرة الأولى التي تصل دورية مشتركة لهذه المسافة منذُ بدء تطبيق الاتفاق “الروسي – التركي” الأخير، فيما تعد هذه الدورية هي الثامنة من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4” إذ سارت الدوريات السابقة جميعها بشكل مقتضب لمسافات قصيرة.

وأشار “المرصد السوري” في الـ 3 من شهر أيار/مايو الجاري، إلى انتشار القوات التركية على طول طريق الـ”M4″ حلب – اللاذقية المار بريف إدلب، واستطلاع كافة المنطقة والأبنية المحيطة بالطريق من جهة أريحا جنوب إدلب، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، يأتي ذلك في ظل التمهيد لتسيير دوريات روسية – تركية