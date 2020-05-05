المرصد السوري لحقوق الانسان :إسرائيل تدمر مواقع إيرانية جديدة في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الثلاثاء، إن “انفجارات هزت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع شرق حلب”، مشيراً إلى أن غارات “أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن”.

كما أفاد المرصد بوقوع غارات أخرى استهدفت شرقي سوريا.

وأوضح المرصد أن ثلاثة انفجارات عنيفة دوت في “بادية الميادين في ريف دير الزور، تزامناً مع تحليق طائرات مجهولة يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن”.

وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 14 من عناصر الميليشيات الإيرانية، فضلًا عن عن تدمير مخازن أسلحة تابعة للنظام.

المصدر:قاسيون نيوز