القوات الأمريكية تدفع بتعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة “قصرك”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول ‏رتل أمريكي من معبر الوليد الحدودي مع العراق، يحمل معدات عسكرية ولوجستية، اتجه إلى قاعدة “قصرك” في منطقة تل “بيدر” في محافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في 28 أبريل/نيسان الفائت، هبوط طائرات شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، في قاعدة “قصرك” بريف القامشلي وحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.

كما توجه رتل شاحنات للقوات الأمريكية مؤلف من 300 شاحنة تنقل مساعدات عسكرية وأسلحة وذخائر إلى قاعدة تل البيدر في ريف الحسكة.