انفجار يستهدف آلية عسكرية لـ “الجيش الوطني” في ريف مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار ناحية شران الواقعة بريف عفرين شمال غرب حلب والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لأحد فصائل “الجيش الوطني” في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 29 من شهر نيسان الفائت، عثور الأهالي في قرية قطمة بريف عفرين، على جثة امرأة مجهولة الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرب من القرية وعليها آثار طلقات نارية في أنحاء الجسم.