القوات الأميركية تواصل إعادة تثبيت نفوذها شرق الفرات عبر تعزيزات مستمرة لقواعدها العسكرية

تواصل القوات الأميركية عملية إعادة تثبيت نفوذها ضمن منطقة شرق الفرات، عبر التحركات المكثفة التي تنفذها وتسيير الدوريات والعودة لقواعد عسكرية، فضلاً عن استقدامها لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى قواعدها ومواقعها في عموم المنطقة، كان آخرها تلك التي وصلت خلال الساعات الفائتة إلى قاعدة “قسرك” الواقعة في منطقة تل بيدر ضمن محافظة الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قاعدة قسرك باتت تضم كمية هائلة جداً من الأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية، عقب وصول تعزيزات أميركية ضخمة على مدار الأيام القليلة الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، دخول ‏رتل أمريكي من معبر الوليد الحدودي مع العراق، يحمل معدات عسكرية ولوجستية، اتجه إلى قاعدة “قسرك” في منطقة تل “بيدر” في محافظة الحسكة.

فيما كان المرصد السوري رصد في 28 أبريل/نيسان الفائت، هبوط طائرات شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، في قاعدة “قصرك” بريف القامشلي وحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.

كما توجه رتل شاحنات للقوات الأمريكية مؤلف من 300 شاحنة تنقل مساعدات عسكرية وأسلحة وذخائر إلى قاعدة تل البيدر في ريف الحسكة.