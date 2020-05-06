احتجاجاً على نقل العناصر إلى ليبيا.. انشقاق عدة ألوية من فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا

احتجاجاً على نقل العناصر إلى ليبيا.. انشقاق عدة ألوية من فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن عدة ألوية من فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، انشقوا عن الفصيل مع كامل عناصرهم والذين يقدر عددهم بنحو 700 مقاتل.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، خروج القياديين مع العناصر من الفصيل جاء احتجاجاً على سياسية الفصيل من إرسال مقاتلين إلى ليبيا وقتالهم إلى جانب حكومة السراج بعد خلافات كبيرة نشبت بين قادة الألوية من جهة وقائد الفصيل، بالإضافة لخلافات نتيجة سياسة قيادة الفصيل أيضاً في سوريا.

عقب ذلك انسحبت عدة نقاط رباط تابعة للألوية المنشقة عن الفصيل من جبهات القتال ضد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف رأس العين شمال غرب الحسكة.