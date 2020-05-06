انفجار لغم بريف حلب الغربي يودي بحياة مقاتل في صفوف الفصائل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مقاتل في صفوف الفصائل جراء انفجار لغم أرضي على محور كفرنوران بريف حلب الغربي، يذكر أن المقاتل ينحدر من مدينة الأتارب بالريف ذاته.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه هز انفجار ناحية شران الواقعة بريف عفرين شمال غرب حلب والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لأحد فصائل “الجيش الوطني” في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.