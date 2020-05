مدير "المرصد السوري": رامي مخلوف استمد قوته من بشار الأسد وروسيا تريد إنهائه ومصادرة ممتلكاته التي سرقها من الشعب لصالح الخزينة الروسية

مدير "المرصد السوري": رامي مخلوف استمد قوته من بشار الأسد وروسيا تريد إنهائه ومصادرة ممتلكاته التي سرقها من الشعب لصالح الخزينة الروسية. هناك صراع روسي إيراني على الأراضي السورية.. روسيا طلبت من بشار الأسد حل جمعية البستان التي يمولها رامي مخلوف وهناك قناعة لدى الموالين لإيران بأن الضربات الإسرائيلية تتم بضوء أخضر روسي التي تحاول تحجيم إيران. ليس هناك انسحابا للإيرانيين داخل سورية بل إعادة انتشار.. ونشرنا تقريرا بخصوص ذلك ورصدنا نحو 11 ألف سوري جرى تجنيدهم سواء في جنوب سورية أو في محافظة دير الزور.. نتيجة غباء بشار الأسد سورية أصبحت جمهورية من جمهوريات روسيا الاتحادية.. وهو دمية بيد الروس وهم لن يتخلوا عنه بسهولة.. وعلى الجانب الآخر ماهر الأسد موالي لإيران وهذا وجه من وجوه الصراعات داخل السلطة.. 30 غارة إسرائيلية استهدفت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية خلال أشهر طويلة.. بينما كان هناك 6 ضربات منذ الـ20 من الشهر الفائت أي أن هناك استباحة للسيادة السورية وتدمير لمستودعات ذخيرة لـ"حزب الله" اللبناني والإيرانيين.. واغتيال 183 شخصا من الجنسية العراقية والإيرانية.. هناك قرار إسرائيلي بإنهاء وجود تلك الميليشيات على الأراضي السورية.. يوجد تنسيق روسي إسرائيلي بموافقة بشار الأسد.. هناك سر وراء انسحاب الروس من الميادين والقصف الإسرائيلي الذي تبعه بعد ساعات قليلة

