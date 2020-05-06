الأهالي يعثرون على جثتين لمقاتلين في الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثتين مقيدتا اليدين لعنصرين من الفصائل الموالية لتركيا، ظهر اليوم، على طريق جنديرس-دير بلوط في عفرين، دون معرفة معلومات إضافية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، إنفجار في ناحية شران الواقعة بريف عفرين شمال غرب حلب والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لأحد فصائل “الجيش الوطني” في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.