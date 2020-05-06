للمرة الأولى.. حرس الحدود التركي يستهدف نقطة روسية ويقتل عنصرا من الحرس

استهدف حرس الحدود التركي نقطة مراقبة روسية، غرب مدينة عين العرب “كوباني” بـ8 كيلو مترات، اليوم، ما تسبب إلى مقتل أحد الحراس من عناصر “قسد” المكلفين بالحراسة متأثرا بإصابته بطلقة ناري في الرقبة.

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف القوات التركية نقطة مراقبة روسية هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 أبريل/نيسان الفائت، طائرة مسيرة تركية، استهدفت نقطة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في مدينة عين العرب “كوباني” بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.