القوات التركية تقصف طريق “M4” شمال محافظة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي، استهدف استراحة الصقر الواقعة على طريق “M4” الدولي غرب ناحية “عين عيسى” شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا بالمدفعية مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، 5 أيار/مايو، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا استهدف أماكن في قرية الخالدية وقرى أخرى واقعة على اتستراد الـ “M4” غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.