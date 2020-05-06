بعد معارضتهم لفتح المعبر مع قوات النظام.. هيئة تحرير الشام تنتهك خصوصيات المواطنين وتضيق عليهم

بعد معارضتهم لفتح المعبر مع قوات النظام.. هيئة تحرير الشام تنتهك خصوصيات المواطنين وتضيق عليهم

شددت هيئة تحرير الشام من الرقابة على حواجزها الأمنية، بعد احتجاجات المواطنين وخروج مظاهرات مناوئة لها في عدة مدن وبلدات في إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشارا جديدا لحواجز هيئة تحرير الشام، تزامنا مع التدقيق على هويات المارة.

وتمارس هيئة تحرير الشام أعمالا استفزازية ومهينة ردا على معارضة المواطنين لفتح المعبر مع النظام، حيث أنشأت حاجزا لها على الطريق الواصل بين بلدتي شلخ ومعارة النعسان رغم خلو المنطقة باستثناء قلة من الأهالي.

مصادر أهلية أكدت للمرصد السوري بأن هدفه التضييق على من تبقى في تلك المنطقة وإزاحة المعارضين للمعبر من أهالي تلك المنطقة.

وتعمل الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات ومحيط البلدات على البحث عن مطلوبي الهيئة وممن شاركوا في المظاهرات ضدها، وتنتهك خصوصيات المواطنين عبر تفتيش الهواتف النقالة والحواسيب.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوى الأمنية التابعة لتحرير الشام اعتقلت اثنين من خطباء المساجد في مدينة حارم، بسبب انتقادهم تصرفات هيئة تحرير الشام مع المواطنين أثناء محاولتها فتح المعبر التجاري مع النظام، كما اعتقلت خطيب مسجد ثالث انتقد اعتقال الأولين.