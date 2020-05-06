مع تزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات.. رتل لـ”لواء المهدي” يصل إلى مزارع الميادين

مع تزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات.. رتل لـ”لواء المهدي” يصل إلى مزارع الميادين

وصل رتل سيارات رباعية الدفع مكتوب عليها ” لواء الإمام المهدي” قادمة من العراق، مساء اليوم، ويضم نحو 200 عنصرا، اتجهوا نحو منطقة المزارع بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا “لواء الإمام المهدي” لم يكن لها تواجد مسبق في هذه المنطقة.

وتنتشر تلك القوى بشكل كبير جدا في غرب الفرات، وتعد مناطق نفوذ رئيسية لها في سورية، حيث تواصل عمليات التجنيد بطرق تعتمد على السخاء المادي واللعب المستمر على الوتر الديني والمذهبي في ظل استمرار عمليات “التشيُّع”، سواء في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات.