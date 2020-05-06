تركيا تواصل عملية التغيير الديموغرافي.. نقل عوائل المقاتلين الموالين لها إلى رأس العين

تواصل القوات التركية ارسال عوائل المقاتلين الموالين لها إلى مناطق “نبع السلام”، وذلك في إطار سعيها إلى التغيير الديمغرافي في المنطقة.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 8 حافلات وصلت إلى مدينة رأس العين في ريف الحسكة، تنقل عائلات قادمة من ريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى حافلة تنقل مسلحين من الفصائل الموالية لها، حيث عبرت تلك الحافلات بتسهيل من المخابرات التركية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 أبريل/نيسان الفائت، دخول قافلة تتألف من نحو 150 سيارة تحمل عائلات مهجري غوطة دمشق وحمص وإدلب إلى مدينة تل أبيض شمال الرقة، حيث وصل أكثر من 500 شخص من عوائل المقاتلين الموالين لتركيا، قادمة من مدينة جرابلس شمال حلب.