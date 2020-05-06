بهدف ابتزازه.. مجهولون يلقون قنبلة على منزل مواطن في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ألقى مجهولون قنبلة صوتية على منزل مواطن في مدينة البصيرة، اليوم، بعد أيام من مطالبة مجهولين له بدفع زكاة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويعمل عناصر التنظيم على ابتزاز المواطنين لتحصيل مبالغ مالية، بينما يستغل آخرين إرهاب عناصر التنظيم ليتقمصوا أساليبهم بدافع السرقة.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قوات سورية الديمقراطية اعتقلت أحد عناصرها في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، بتهم مختلفة منها السرقة، وابتزاز الأهالي عن طريق اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، واعتقالهم و أخذ أموال منهم، بالإضافة لقيامه ببيع المخدرات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حملة أمنية جديدة، نفذتها قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات القليلة الفائتة، مستهدفة متهمين بـ”سرقات وتشليح” في مدينة البصيرة شرق دير الزور.

حيث داهمت قوات خاصة ضمن قسد منازل نحو 10 من المتهمين، وعمدت إلى اعتقال 5 أشخاص هم أخوة للمتهمين بالإضافة لمصادرة هواتف محمولة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لم تتمكن “قسد” من إلقاء القبض على أي من المطلوبين ضمن الحملة، بسبب هروبهم قبل بدأ الحملة، حيث كان المتهمون على علم مسبق بتوقيت الحملة.