قوات سوريا الديمقراطية تداهم قرية شرق دير الزور برفقة التحالف الدولي وتعتقل شخص وتصادر أموال وذهب

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة من قوات سوريا الديمقراطية داهمت منطقة بالقرب من مسجد سعد بن أبي وقاص في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، وطالبت الأهالي بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها عبر مكبرات الصوت.

عقب ذلك تنفيذ التحالف الدولي لعملية إنزال في المنطقة، استهدفت منزل أحد النازحين من بلدة البوليل ومنزل آخر بالقرب منه يعود لأحد التجار النازحين من بلدة بقرص، حيث جرى اعتقال شخص من أبناء البوليل كان بزيارة للمنزل الأول، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الشخص إذ ما كان ينتمي لتنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل أو بآخر أم لا.

وفي السياق ذاته، علم المرصد السوري أن القوة المداهمة صادرت مبالغ مالية وأجهزة محمولة وذهب من المنزلين المستهدفين في قرية الزر، كما اقتحمت محل تجاري لبيع الأجهزة المحمولة وصادرت جميع محتواه، في حين أطلقت القوة المداهمة النار في الهواء لإرهاب الأهالي ومنعهم من الخروج.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات سورية الديمقراطية اعتقلت أحد عناصرها في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.

وذلك بتهم مختلفة منها السرقة، وابتزاز الأهالي عن طريق اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، واعتقالهم و أخذ أموال منهم، بالإضافة لقيامه ببيع المخدرات.