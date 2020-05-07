طائرات استطلاع روسية وتركية تحلق في أجواء إدلب وسط ترقب لتسيير دورية مشتركة جديدة على طريق الـ”M4″

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الخميس، تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية وأخرى تركية في أجواء محافظة إدلب، حيث تتركز عمليات التحليق في أجواء البارة وأريحا والمسطومة وغيرها، وسط معلومات عن دورية مشتركة جديدة، بين القوات الروسية والتركية من المرتقب أن تنطلق بعد قليل على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، في حين يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 63 على التوالي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة، اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور آفس بريف سراقب شرق إدلب.