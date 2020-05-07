للمرة الثانية على التوالي.. القوات التركية – الروسية تسير دورية مشتركة تصل لأطراف مدينة أريحا على طريق الـ “M4”

للمرة الثانية على التوالي.. القوات التركية – الروسية تسير دورية مشتركة تصل لأطراف مدينة أريحا على طريق الـ “M4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي.

حيث سارت الدورية انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى أطراف مدينة أريحا، وهي المرة الثانية التي تصل دورية مشتركة لهذه المسافة منذُ بدء تطبيق الاتفاق “الروسي – التركي” الأخير.

فيما تعد هذه الدورية هي التاسعة من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

وأشار “المرصد السوري” في الـ 3 من شهر أيار/مايو الجاري، إلى انتشار القوات التركية على طول طريق الـ”M4″ حلب – اللاذقية المار بريف إدلب، واستطلاع كافة المنطقة والأبنية المحيطة بالطريق من جهة أريحا جنوب إدلب، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، يأتي ذلك في ظل التمهيد لتسيير دوريات روسية – تركية