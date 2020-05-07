على الرغم من الصيام.. القوات التركية تحرم مدينة الحسكة ومناطق بريفها من المياه

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عاودت قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، عبر إيقاف عمل “محطة علوك” التي تغذي المنطقة، في حادثة باتت تتكرر بشكل دوري، حيث كان المرصد السوري رصد في الخامس من شهر نيسان/أبريل الفائت، تشغيل القوات التركية “محطة علوك” لمياه الشرب، لضخ المياه إلى محافظة الحسكة، وذلك بعد انقطاع استمر نحو 8 أيام.

ورصد المرصد السوري في 29 مارس/آذار الفائت، أن القوات التركية عمدت إلى قطع المياه مرة جديدة عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، وذلك عبر إيقاف عمل “محطة علوك” التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، يأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة.