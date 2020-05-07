دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تسيير القوات الروسية والتركية لدورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث جابت الدورية المشتركة قرى واقعة بالريف الغربي للمدينة، وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة جديدة بريف بلدة معبدة شمال الحسكة، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من قرية ديرونة آغي وجابت قرى عدة واقعة بريف معبدة.

كما رصد المرصد السوري قبل أيام أيضاً، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت المدرعات الروسية – التركية من قرية آشمة وجابت قرى وبلدات في ريف كوباني الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.