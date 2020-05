مدير "المرصد السوري": عمليات تجنيد السوريين ضمن الميليشيات الموالية لإيران مستمرة في محافظات (القنيطرة – درعا – دير الزور – ريف دمشق).

مدير "المرصد السوري": عمليات تجنيد السوريين ضمن الميليشيات الموالية لإيران مستمرة في محافظات (القنيطرة – درعا – دير الزور – ريف دمشق).في الجنوب السوري هناك عملية تجنيد واسعة شملت حتى اللحظة أكثر من (6000) مجند ضمن هذه الميلشيات.المفارقة المضحكة أن بعض هؤلاء العناصر من المفترض أن يكونوا مجندين في الجيش تحت الخدمة الإلزامية، لكن لمجرد سحبهم لآداء الخدمة الإلزامية يعمدون إلى أدائها ضمن ميليشيات موالية لإيران وبرواتب من إيران.في محافظة دير الزور التجنيد مستمر وبالأخص العشائر المتواجدة في غرب نهر الفرات، والأعداد وصلت لنحو (5000) مجند، في تلك المنطقة هناك محاولة تشييع للسوريين.منذ 2013 وحتى دخول القوات الروسية إلى سورية كانت عمليات الإعدام تجري بالمعتقلات بإشراف ضباط إيرانيين.في حال خروج الإيرانيين من سوريا جميع المجموعات التي جندتهم سوف تنقلب عليهم لأنها تقاتل معهم فقط من أجل المال.

