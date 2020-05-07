خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجمون آلية عسكرية لـ “قسد” في الباغوز ويقتلون عنصرين اثنين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هاجموا بالأسلحة الرشاشة، آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز الواقعة بريف البوكمال شرق دير الزور، الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين اثنين من هجين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 495 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 165 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 325 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.