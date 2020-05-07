11 قتيلاً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها في هجوم جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذ عملية في البادية السورية، حيث هاجم عناصر التنظيم آليات تابعة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في المنطقة الواصلة بين السخنة والشولا ضمن الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، الأمر الذي تسبب بسقوط خسائر بشرية، إذ وثق المرصد السوري مقتل 11 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها بينهم ضباط، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 515 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 179 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.