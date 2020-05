مدير "المرصد السوري": عناصر تنظيم "داعش" متواجدين كخلايا بشكل كبير في محافظة دير الزور، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

مدير "المرصد السوري": عناصر تنظيم "داعش" متواجدين كخلايا بشكل كبير في محافظة دير الزور، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.خلال الساعات والأيام الماضية كان هناك عمليات عدة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي باستهداف عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين ينفذون عمليات خاطفة ضد قسد ومحاولة استهداف قواعد للتحالف الدولي في محافظة دير الزور.خلال المداهمات كان هناك قتلى من تنظيم "الدولة الإسلامية واعتقال آخرين بينهم عراقي.هناك محاولة من قبل التنظيم إحياء نفسه من جديد، شاهدنا التنظيم في مناطق سيطرة الإيرانيين يقوم بمهاجمتهم، بالأمس كان هناك هجوم على الإيرانيين في بادية الميادين.التنظيم غير قادر على إحياء نفسه ولكن يريد أن يوصل رسائل للمجتمع الدولي بأنه موجود ويستطيع توجيه ضربات في سوريا والعراق.

