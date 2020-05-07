احتجاجاً على اعتقال شاب.. متظاهرون يقطعون الطريق بين درعا البلد ودرعا المحطة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرة في مدينة درعا، تنديداً باعتقال أجهزة النظام الأمنية والمليشيات الموالية لقوات النظام لشاب من عائلة “المسالمة”، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطريق بين درعا البلد ودرعا المحطة بالإضافة لإحراق إطارات مطاطية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، استهداف مسلحين مجهولين بالأسلحة الرشاشة، لرتل عسكري تابع للفليق الخامس الذي أنشأته روسيا في درعا، حيث جرى الاستهداف في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، في حين وردت معلومات للمرصد السوري بأن الرتل كان يتجهز لاقتحام بلدة المزيريب، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.