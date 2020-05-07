قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام عقب استهدافهم بصاروخ موجه في جبل الزاوية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام استهدفت بصاروخ موجه، مجموعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها بمحور كنصفرة في جبل الزاوية، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية وأخرى تركية في أجواء محافظة إدلب، حيث تتركز عمليات التحليق في أجواء البارة وأريحا والمسطومة وغيرها، في حين يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 63 على التوالي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة، اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور آفس بريف سراقب شرق إدلب.