قتيل و3 مصابين في قصف تركي استهدف مواقع قوات النظام في ريف تل أبيض

قتل عنصر في “قسد” وأصيب 3 بينهم جنديان من قوات النظام، اليوم، جراء قصف مدفعي تركي، استهدف قرية “عفدكي” في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة.

وكان المرصد السوري رصد، في 5 أيار/مايو، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهداف مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي، طال أماكن في قرية الخالدية وقرى أخرى واقعة على اتستراد الـ “M4” غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.