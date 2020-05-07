الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. العثور على جثة مجهولة في ريف عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر اليوم، على جثة متفسخة مجهولة الهوية، لشاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في منطقة شران في ريف عفرين، حيث تم نقلها من قبل عناصر الشرطة العسكرية والدفاع المدني.

وبحسب مصادر طبية فإن زمن الوفاة يعود إلى أكثر من شهرين.

وكان الأهالي عثروا على جثتين مقيدتا اليدين لعنصرين من الفصائل الموالية لتركيا، في 6 أيار/مايو، على طريق جنديرس-دير بلوط في عفرين، دون معرفة معلومات إضافية.