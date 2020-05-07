اقتتال مسلح بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر أحرار الشام من جهة وآخرين من الجبهة الشامية، في حي الأشرفية وسط مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان عناصر حاجز أمني مشترك ضمن مدينة إعزاز، في 5 أيار/مايو، استهدفوا بالرصاص، سيارة عسكرية تتبع لإحدى الفصائل الموالية لتركيا حاولت اجتياز الحاجز الذي يتبع للشرطة العسكرية و”الجيش الوطني”، حيث اعتقل العناصر المخالفين واقتادتهم إلى فرع الشرطة العسكرية.

وكان عناصر “أحرار الشرقية” إحدى الفصائل الموالية لتركيا اعتدوا بالضرب المبرح، بحق مواطن من قرية “طربيخ” في ريف عين عيسى الشمالي، في 2 أيار/مايو، لأنه “يدخن السجائر” أثناء أوقات الصيام.