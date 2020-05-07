“عكاظ”: السلطات السورية عرقلت عبور سعوديين إلى لبنان

أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن السلطات السورية عرقلت عودة 32 سعوديا عند معبر “جديدة يابوس” الحدودي مع لبنان، بحجة عدم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية نظيرتها السورية حول هذا الملف.وأكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أن السفارة السعودية في بيروت اتخذت كل الإجراءات الرسمية مع السلطات اللبنانية من أجل تسهيل عودة المواطنين السعوديين من سوريا تمهيدا لإجلائهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأوضح أن لا علاقة مباشرة مع الجانب السوري، إنما حصل تواصل مع السعوديين في سوريا، إذ تم إشعارهم بعد وصول الموافقة من السلطات اللبنانية بـ24 ساعة للبدء بالاستعداد، وتم توفير كل وسائل المواصلات اللازمة على الحدود. وأعلن السفير أنه ستجري متابعة هذه القضية خلال الساعات القليلة لاستكمال إجراءات عودتهم.

يذكر أن الرحلة التي أقلعت من بيروت اليوم في الـ4:30 عصرا باتجاه المملكة كان على متنها 88 راكبا، ولم يتمكن العالقون في سوريا من العودة عليها.

المصدر:عكاظ