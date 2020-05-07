تزامنا مع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.. تعزيزات عسكرية وحصار مقرات عسكرية في عفرين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، وصول تعزيزات عسكرية لأحرار الشام من منطقة جنديرس إلى مدينة عفرين، تزامنا مع اشتباكات عنيفة مع الشرطة العسكرية والجبهة الشامية في حي الأشرفية داخل مدينة عفرين، حيث استخدم خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدفعية عيار 12,7، فيما قطعت الفصائل الموالية لتركيا الطرقات المؤدية إلى مدينة عفرين خوفا من وصول تعزيزات كبيرة من الفصائل المتقاتلة.

على صعيد متصل، حاصرت أحرار الشام عدة مقرات للشرطة العسكرية والجبهة الشامية في مدينة عفرين وريفها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر أحرار الشام من جهة وآخرين من الجبهة الشامية والشرطة العسكرية، في حي الأشرفية وسط مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان عناصر حاجز أمني مشترك ضمن مدينة إعزاز، في 5 أيار/مايو، استهدفوا بالرصاص، سيارة عسكرية تتبع لإحدى الفصائل الموالية لتركيا حاولت اجتياز الحاجز الذي يتبع للشرطة العسكرية و”الجيش الوطني”، حيث اعتقل العناصر المخالفين واقتادتهم إلى فرع الشرطة العسكرية.