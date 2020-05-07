في ظروف مجهولة.. الأهالي يعثرون على جثة امرأة في ريف السويداء 

عثر الأهالي في قرية عتيل، اليوم، على جثة امرأة من عشائر البدو مقتولة بين بلدة عتيل والحروبة في ريف السويداء، دون معرفة دوافع القتل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 أبريل/نيسان الفائت، عملية قتل في محافظة السويداء، حيث أقدم مسلحون مجهولون إلى قتل رجل من محافظة الحسكة، أثناء عمله بإحدى الأراضي الزراعية الواقعة غرب قرية عرى بريف السويداء، بإطلاق الرصاص عليه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية القتل تمت على بعد مئات الأمتار من حاجز عسكري يتبع لمخابرات النظام السوري، دون أن تولي الأخيرة أي اهتمام بالأمر.