المرصد السوري لحقوق الانسان:11 قتيلاً من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش في البادية السورية

المرصد السوري لحقوق الانسان:11 قتيلاً من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش في البادية السورية

قتل 11 عنصراً على الأقل وأصيب آخرون من قوات النظام السوري، اليوم الخميس، نتيجة هجمات شنّها مقاتلون تابعون لتنظيم “داعش”، في ريف حمص، وسط سورية.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن عناصر تابعين لتنظيم “داعش” هاجموا آليات تابعة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في المنطقة الواصلة بين السخنة والشولا بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل 11 عنصراً بينهم ضباط.

وأوضح أن العملية التي وقعت قرب الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، أدت إلى إصابة العديد من العناصر بجراح خطرة، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع.

كما قتل اثنان من مليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام، جراء انفجار لغم أرضي بسيارة لهم في بادية القورية بريف دير الزور الشرقي.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة آلية عسكرية تابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في بلدة الباغوز الواقعة بريف البوكمال شرق دير الزور شرقي سورية، ما أدى إلى مقتل عنصرين لها.

المصدر:الخليج 365