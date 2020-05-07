المرصد السوري لحقوق الانسان: فصيل موال لتركيا يطرد سكان قرية في عفرين من منازلهم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل “انتهاكاتها وتضييقها” على من تبقى من سكان مدينة عفرين الأصليين.

حيث أقدم عناصر تابعة لفصيل “السلطان سليمان شاه” (العمشات)، بطرد عدد من أهالي بلدة “الشيخ حديد” من منازلهم ومحلاتهم التجارية والاستيلاء عليها، بغية تأجيرها والانتفاع من مردودها لصالح الفصيل.

سبق ذلك فرض الفصيل نفسه إتاوات على ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، تمثلت بفرض نسبة تقدر بـ 15% من موسم محصولهم الزراعي لكروم العنب، إضافةً لإجبارهم على شراء الصناديق الكرتونية من الفصيل.

إضافة إلى إتاوات فرض على أهالي القرى التابعة للناحية تتراوح ما بين 2500 – 3000 ليرة سورية عن كل عائلة، بحجة ترميم المقر الرئيسي للفصيل في كل قرية منها، كما أن المبالغ المفروضة لا تقف عند هذا الحدن حيث يتم فرض مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية لأشخاص آخرين.

كذلك أقدمت عناصر مسلحة من الفصيل ذاته، على على طرد مُسنّ بغية السيطرة على منزله وإنشاء مقر عسكري جديد ضمن منزله، وذلك في قرية جقلا وسطاني.

المصدر:اوغاريت بوست