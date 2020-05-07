طلبا للفدية.. مجهولون يختطفون مواطنا ويعذبونه بطريقة وحشية في إدلب 

اختطف مجهولون مواطنا من مدينة سلقين في ريف إدلب، وطالبوا ذويه بفدية مالية كبيرة، بعد إرسال شريط مصور حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه، يظهر لحظة قطعهم لإصبعه وتعذيبه بشكل وحشي.

على صعيد متصل، اختطف مواطن من قرية اليعقوبية في ريف إدلب، دون معرفة الأسباب والدوافع.

وتتواصل الفوضى المصحوبة بفلتان أمني كبير ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، وانتشار خلايا خطف وابتزاز مقابل الفدية المالية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، العثور على جثة رجل مقتول ومكبل الأيدي، عند أطراف منطقة الوادي الكبير بين بلدتي حارم وسرمدا شمال غرب إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، بلغ 631 شخصا، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة.