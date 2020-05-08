القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها على ريف تل تمر وتستهدف 7 قرى خاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى الفكة وعبوش وقبور قراجنة و قبر الكبر والدرارة وعبوش الواقعة بريف تل تمر والخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث أن غالبية القرى تلك هجرها أهلها نتيجة القصف التركي المتكرر.

على صعيد متصل، علم المرصد السوري أن القوات الروسية أوعزت لقوات النظام بحفر خنادق في المنطقة هناك لحماية أنفسهم من القصف المتكرر وأي عملية هجوم مباغت.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر في “قسد” وأصيب 3 بينهم جنديان من قوات النظام، اليوم، جراء قصف مدفعي تركي، استهدف قرية “عفدكي” في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة.

وكان المرصد السوري رصد، في 5 أيار/مايو، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهداف مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي، طال أماكن في قرية الخالدية وقرى أخرى واقعة على اتستراد الـ “M4” غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.