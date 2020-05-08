بينهم مقاتلين وعناصر سابقين في “الدفاع المدني”.. مخابرات النظام السوري تعتقل 10 من أبناء الغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأن دوريات تابعة لأجهزة النظام الأمنية، نفذت حملة دهم استهدفت عدداً من المنازل في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 10 شبان من أبناء المنطقة، بينهم عناصر سابقين في منظومة الدفاع المدني سابقاً ومقاتلين سابقين في صفوف فيلق الرحمن، حيث جرى اقتيادهم إلى أفرعها الأمنية في العاصمة دمشق.

ونشر المرصد السوري في 1 مايو، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، نفذت حملة دهم استهدفت فيها عدداً من المنازل والمحال التجارية في بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 20 شاباً من أبناء البلدة لأسباب غير معلومة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن عملية الاعتقال تركزت في أحياء مشفى الفاتح والمنطقة المحيطة بها، واستمرت لساعات متواصلة، جرى خلالها اعتقال نحو 20 شاباً، واقتادتهم إلى فروعها الأمنية في العاصمة دمشق.