العثور على جثة رجل من رأس العين (سري كانييه).. وسط اتهامات لفرقة “السلطان مراد” بقتله

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة في المنطقة الواصلة إلى مدينة الحسكة، وتعود الجثة لرجل كان يعمل ضمن فرع “أمن الدولة” التابع للنظام السوري ولديه ابن في صفوف قوى الأمن الداخلي.

واتهمت مصادر فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا بقتله رمياً بالرصاص، والاستيلاء على ممتلكاته في القسم الجنوبي من مدينة رأس العين (سري كانييه).

وكان المرصد السوري نشر أواخر الشهر الفائت، أن الفصائل المنضوية ضمن “الجيش الوطني”، تواصل تضييق الخناق على المدنيين المتواجدين ضمن المناطق التي سيطرت عليها بفعل عملية “نبع السلام”، وفي سياق ذلك علم “المرصد السوري”، من مصادر موثوقة أن مسلحين من الفصائل الموالية لأنقرة أقدموا على اختطاف 4 مواطنين من قرية الشكرية الواقعة في ريف رأس العين شمال الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.