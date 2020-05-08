القوات الروسية تسير دورية اعتيادية في مدينة القامشلي بريف الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية عمدت صباح اليوم الجمعة، إلى تسيير دورية عسكرية اعتيادية ضمن مدينة القامشلي بريف الحسكة، وكان المرصد السوري نشر في الثاني من الشهر الجاري، أن الشرطة الروسية منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي من الجهة الشرقية لها، وذلك من خلال نشر الشرطة الروسية لعرباتها على عرض الطريق ومنع عبور القوات الأمريكية، وسط توتر يسود المنطقة.

يذكر أن هذه هي المرة الأول التي تمنع روسيا أميركا من العبور باتجاه منطقة ما، وجرت العادة أن تعيق القوات الأميركية عبور الروس من مناطق معينة.