تنظيم “الدولة الإسلامية” يستعيد نشاطه في شهر رمضان وينفذ 16 عملية ضمن مناطق نفوذ قسد وقوات النظام والمليشيات الموالية لها متسبباً بمقتل نحو 30 شخص

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه الكبير ضمن الأراضي السورية، مستهدفاً قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية في البادية، وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، ولم تجدي حملات قسد والتحالف الأمنية نفعاً بالحد من النشاط الكبير للتنظيم، كما أن تعزيزات قوات النظام والإيرانيين المتواصلة نحو البادية السورية لم تمنع التنظيم من تنفيذ عملياته.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تصاعد نشاط التنظيم وخلاياه منذ مطلع شهر رمضان الجاري، حيث نفذ التنظيم نحو 16 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم واستهداف وكمين، بمعدل نحو عملية واحدة على الأقل بشكل يومي منذ بداية رمضان.

ففي مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، رصد المرصد السوري منذ بداية شهر رمضان، نحو 11 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تركزت غالبية العمليات ضمن مدن وبلدات الريف الشرقي لدير الزور، وتسببت بمقتل 5 عناصر في قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لمقتل مسؤول المحروقات ضمن شركة “سادكوب” التابعة لمجلس دير الزور المدني وشخص آخر كان برفقته، فضلاً عن سقوط جرحى في صفوف عناصر قسد والمدنيين.

أما ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، فقد رصد المرصد السوري خلال الفترة ذاتها، 5 عمليات لتنظيم “الدولة الإسلامية” تنوعت بين هجمات وتفجير عبوات وتصفية، أسفرت تلك العمليات التي تركزت في باديتي حمص ودير الزور عن مقتل 21 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.