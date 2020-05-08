مسلحون يغتالون “ضابط” في قوات النظام غرب محافظة الرقة

وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة مقدم يشغل رئيس مفرزة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام في منطقة دبسي عفنان غرب الرقة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن عملية الإغتيال تمت من خلال قيام مسلحين مجهولين باستهدافه بشكل مباشر بعدة طلقات نارية، مما أدى لمقتله على الفور.

وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 516 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 179 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.