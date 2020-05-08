المرصد السوري لحقوق الانسان:”شبح” داعش يطارد القوات السورية في البادية

قُتل 11 عنصراً للنظام السوري أمس الخميس، نتيجة عملية نفذها عناصر من تنظيم “داعش” في منطقة البادية السورية.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن عناصر التنظيم هاجموا آليات تابعة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في المنطقة الواصلة بين السخنة والشولا، ضمن الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور.

وأكد “المرصد السوري” مقتل 11 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها بينهم ضباط، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبحسب المرصد، ترتفع خسائر النظام البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الماضي وحتى اليوم إلى 515 قتيلاً من قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، جميعهم قتلوا في منطقة البادية السورية على يد تنظيم “داعش”.

المصدر: العرب