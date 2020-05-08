المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تجبر مرتزقة سوريين على القتال فى ليبيا وانشقاق 7 ألوية

لجأت تركيا إلى أسلوب الترهيب والتهديد لدفع المرتزقة السوريين إلى الالتحاق بليبيا من أجل خوض المعارك إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، وذلك بعد اتساع دائرة الرافضين للسفر والمشاركة في القتال بليبيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن عملية نقل المقاتلين السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، تحوّلت في الفترة الأخيرة “من ترغيب إلى ترهيب”، وباتت تتم تحت ضغط تركي كبير على قيادات فصائل “الجيش الوطني” لإرسال مقاتلين منهم نحو ليبيا، بعد أن كان المقاتلون سابقاً يتسابقون للذهاب إلى ليبيا طمعاً بالمغريات.