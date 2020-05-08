المرصد السوري لحقوق الانسان:“أحرار الشام” تستقدم تعزيزات عسكرية لمدينة عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعزيزات عسكرية وصلت لفصيل “أحرار الشام” من منطقة جندريرس إلى مدينة عفرين، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع “الجبهة الشامية” والشرطة العسكرية الموالون لتركيا.

وسبق أن اندلعت اشتباكات بين الأطراف في مدينة عفرين، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، دون معرفة السبب أو الدافع للاقتتال فيما بينهم.

ولفت المرصد إلى أن الفصائل الأخرى الموالية لتركيا قطعت الطرقات المؤدية إلى مدينة عفرين خوفاً من وصول تعزيزات كبيرة للفصائل المتقاتلة، بينما حاصرت أحرار الشام عدة مقرات للشرطة العسكرية والجبهة الشامية في مدينة عفرين وريفها.

المصدر:اوغاريت بوست